Kastamonu'da 1536 öğrenciye doğa eğitimi verildi

Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2024'te 1536 öğrenciye doğa eğitimi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Şube Müdürlüğünce yıl içerisinde il geneldeki okullar ziyaret edilerek, öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

On dokuz okulda biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa eğitimi veren ekipler, ikinci kademe öğrencilerine yönelik faaliyetlerinde toplam 1536 öğrenciye ulaştı.

Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan milli parklar ekipleri, Kastamonu'nun endemik ve hassas türlerine ilişkin de öğrencilere bilgi aktardı.

Eğitimlerde fotokapana yansıyan görüntülerin de izletildiği öğrenciler, şehrin yaban hayatı açısından zenginliğini de görme imkanı buldu.