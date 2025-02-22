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        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 758 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 758 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:42
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        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 758 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 758 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 95, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 12, Araç'ta 117, Azdavay'da 45, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 40, Daday'da 37, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 25, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 26, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19 ve Tosya'da 4 olmak üzere 740 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Amasya'da ise kar nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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