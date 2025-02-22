Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğu hastaneye orman ekipleri ulaştırdı

Hastanede tedaviye alınan çocuğun babası Satılmış Çakal, kendilerini hastaneye ulaştıran ekibe ve yetkililere teşekkür etti.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Erenyolu köyünde 4 yaşındaki Muhammet Efe Çakal'ın gece ateşi yükseldi. Baba Satılmış Çakal, köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu için çocuğunu hastaneye götüremeyince ekiplerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.