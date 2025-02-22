Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğu hastaneye orman ekipleri ulaştırdı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin saatler süren mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin saatler süren mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Erenyolu köyünde 4 yaşındaki Muhammet Efe Çakal'ın gece ateşi yükseldi. Baba Satılmış Çakal, köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu için çocuğunu hastaneye götüremeyince ekiplerden yardım istedi.
İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel'in talimatıyla kuruma ait ekskavatör ve pikap köye yönlendirildi. Orman İşletme ekibinin yoğun kar yağışı altında sürdürdüğü 4 saatlik mücadele sonucu köye ulaşıldı.
İş makinesinin kabinine alınan küçük çocuk, daha sonra pikapla İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan çocuğun babası Satılmış Çakal, kendilerini hastaneye ulaştıran ekibe ve yetkililere teşekkür etti.
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