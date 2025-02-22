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        Kastamonu'da kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü şarampole düştü

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:49
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü şarampole düştü
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yolcu taşıyan A.A. idaresindeki 34 ETJ 969 plakalı yolcu otobüsü, Devrekani ilçesinin Hacıhasan köyü yakınlarında kar yağışı ve sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü.

        Bölgeye gelen jandarma ekipleri, otobüste bulunan 15 yolcuyu araçtan tahliye edip minibüsle ilçe merkezine götürdü.

        Otobüs ise ekiplerce bulunduğu yerden yaklaşık 5 saat süren çalışmayla çıkartılabildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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