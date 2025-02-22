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        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş taktı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde diş hekimi ve klinik personeli, yaptıkları kardan adama protez diş taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:25
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        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş taktı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde diş hekimi ve klinik personeli, yaptıkları kardan adama protez diş taktı.

        İnebolu'nun Cünürye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinin bazı hastaları kar yağışı nedeniyle randevusuna gelemedi.

        Diş hekimi Akın Sürgüveç ve klinik personeli, boş zamanlarını kardan adam yaparak değerlendirdi. Sürgüveç ve çalışanları, kardan adamın ağzına protez diş, başına da bone taktı.

        Protez dişli kardan adam, görenleri güldürürken bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Klinik çalışanlarından Esra Çanaklı, AA muhabirine, uzun süredir ilk kez bu kadar kar yağdığını belirterek, "Ekibimizle güzel bir anı olsun, eğlence olsun diye bu kardan adamı yaptık, dişlerimizi de taktık. Bayağı ilgi gördü. Özellikle dişleri. Sürekli fotoğraf çektiler. İnsanların yüzünü güldürdük." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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