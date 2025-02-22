Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçe, köy yolları, geçit ve yüksek kesimlerde tipi, yol kapanması ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Cide-İnebolu Devlet Yolu 56-101 kilometreler arası ile Küre-İnebolu yolu ağır taşıt trafiğine, Devrekani-Çatalzeytin yolu 7-73 kilometreler arası, Abana-Isırganlık yolu 0-21 kilometreler arası, Evranye-Devrekani yolu 0-55 kilometreler arası, Ağlı-Küre yolu 0-10 kilometreler arası ise tüm taşıt trafiğine yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.