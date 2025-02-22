Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
        ABONE OL

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçe, köy yolları, geçit ve yüksek kesimlerde tipi, yol kapanması ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, "Cide-İnebolu Devlet Yolu 56-101 kilometreler arası ile Küre-İnebolu yolu ağır taşıt trafiğine, Devrekani-Çatalzeytin yolu 7-73 kilometreler arası, Abana-Isırganlık yolu 0-21 kilometreler arası, Evranye-Devrekani yolu 0-55 kilometreler arası, Ağlı-Küre yolu 0-10 kilometreler arası ise tüm taşıt trafiğine yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş tak...
        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş tak...
        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor
        Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi
        Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi
        Kastamonu'da kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü şarampole düştü
        Kastamonu'da kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü şarampole düştü
        Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğu hastaneye orman ekipleri ulaştırdı
        Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğu hastaneye orman ekipleri ulaştırdı
        Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kald...
        Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kald...