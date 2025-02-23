Kastamonu'da kar nedeniyle 678 köye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 85, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 37, Daday'da 20, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 21, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 20, Seydiler'de 5, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 45 ve Tosya'da 6 olmak üzere 678 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

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