Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar nedeniyle 678 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 678 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar nedeniyle 678 köye ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 678 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 85, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 37, Daday'da 20, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 21, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 20, Seydiler'de 5, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 45 ve Tosya'da 6 olmak üzere 678 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan çocuk bulundu
        Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan çocuk bulundu
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipler...
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipler...
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş tak...
        Kastamonu'da diş kliniği çalışanları yaptıkları kardan adama protez diş tak...
        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor
        Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi
        Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi