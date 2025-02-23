Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı.
İnebolu ilçesinin Çubuk köyünde yaşayan 93 yaşındaki Hatice Köseoğlu'nun nefes darlığı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Köy yolunun 1,5 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile paletli kar aracıyla köye hareket eden AFAD ekibi, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı.
UMKE tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı hasta, paletli kar aracına alınarak ana yol üzerindeki Evrenye köyüne getirildi.
Burada UMKE'nin ambulansına nakledilen hasta, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolu kar nedeniyle kapanan Bozkurt ilçesi Dursun köyünde de bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar üzerine İl Özel İdare ekipleri, köy yolunun açılması için çalışma yürüttü.
Gece boyunca devam eden çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.
UMKE ekipleri hastaya ulaşarak hastaneye sevkini sağladı.
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