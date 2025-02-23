Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar hastaneye ulaştırıldı

Yolu kar nedeniyle kapanan Bozkurt ilçesi Dursun köyünde de bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar üzerine İl Özel İdare ekipleri, köy yolunun açılması için çalışma yürüttü.

UMKE tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı hasta, paletli kar aracına alınarak ana yol üzerindeki Evrenye köyüne getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile paletli kar aracıyla köye hareket eden AFAD ekibi, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı.

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