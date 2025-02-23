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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:35
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı ilçelerde etkisini artırdı.

        Kar yağışı Küre, Devrekani ve Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının bir metreye geçtiği ilçelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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