Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı ilçelerde etkisini artırdı.
Kar yağışı Küre, Devrekani ve Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının bir metreye geçtiği ilçelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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