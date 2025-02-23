Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Cide Özel İdare Müdürlüğü, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albaş'ın koordinesinde yürütülen çalışmalar, sonucunda kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor.
Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda, Menük-Derebucağı-Öveçler-Ortaca köyleri grup yolu ulaşıma açıldı.
Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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