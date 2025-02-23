GÜNCELLEME - Kastamonu merkezde ve 10 ilçede yarın eğitime ara verildi

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve 10 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Taşköprü, Daday, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Seydiler, Pınarbaşı, Doğanyurt, Devrekani ve Küre ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İnebolu ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.