Kastamonu'da öğrenci ve veliler kızak keyfi yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ilçede kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek.

İlkokul öğrencisi Yiğit Çakal da babasıyla birlikte kızakla kaymaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede öğrenciler, kızaklarla karın tadını çıkardı.

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