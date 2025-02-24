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        Kastamonu'da öğrenci ve veliler kızak keyfi yaşadı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde öğrenci ve velileri kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:49
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        Kastamonu'da öğrenci ve veliler kızak keyfi yaşadı
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde öğrenci ve velileri kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede öğrenciler, kızaklarla karın tadını çıkardı.

        İrfan Çakal, AA muhabirine, çocuklarının kızak keyfine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kızakların dedelerinden kaldığını anlatan Çakal, çocuklarıyla birlikte eğlendiğini söyledi.

        İlkokul öğrencisi Yiğit Çakal da babasıyla birlikte kızakla kaymaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ilçede kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek.

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