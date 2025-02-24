Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesini esnaf tamir etti

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesi, ilçe esnafı tarafından tamir edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesini esnaf tamir etti
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesi, ilçe esnafı tarafından tamir edildi.

        Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesi de çalışma sırasında arıza yaptı.

        Sanayide tamirci dükkanı bulunan Durmuş Kösebey, olayı öğrenerek makinenin arızasını giderdi. İş makinesi daha sonra çalışmasını sürdürdü.

        Kösebey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumlarımız gecenin bu saatinde bizler için çalışmakta. Ben de bir nebze de olsa onlar için elimden geleni yapmak istedim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da öğrenci ve veliler kızak keyfi yaşadı
        Kastamonu'da öğrenci ve veliler kızak keyfi yaşadı
        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezde ve 10 ilçede yarın eğitime ara verildi
        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezde ve 10 ilçede yarın eğitime ara verildi
        Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor
        Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor
        Kastamonu merkezde yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu merkezde yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı
        Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı