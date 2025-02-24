Kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesini esnaf tamir etti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolları açarken arızalanan iş makinesi, ilçe esnafı tarafından tamir edildi.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesi de çalışma sırasında arıza yaptı.

Sanayide tamirci dükkanı bulunan Durmuş Kösebey, olayı öğrenerek makinenin arızasını giderdi. İş makinesi daha sonra çalışmasını sürdürdü.

Kösebey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumlarımız gecenin bu saatinde bizler için çalışmakta. Ben de bir nebze de olsa onlar için elimden geleni yapmak istedim." dedi.