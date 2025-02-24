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        Kastamonu'da karın altında kalan araçlar güçlükle bulunuyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar bir buçuk metreye yaklaşan kar altında kalan araçlarını bulmakta zorluk çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:00
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        Kastamonu'da karın altında kalan araçlar güçlükle bulunuyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar bir buçuk metreye yaklaşan kar altında kalan araçlarını bulmakta zorluk çekiyor.

        Küre ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer bir buçuk metreye ulaştığı ilçede vatandaşların araçları kar altında kaldı.

        Pek çok vatandaş park ettikleri araçlarını bulmakta güçlük çekti.

        Araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışan vatandaşlar ve büyük kar kütlesiyle hareket eden araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

        Çatılarda da çökme tehlikesine karşı kar küreme çalışması yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

        Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının olduğunu söyledi.

        Belediye olarak karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan Turan, "Vatandaşlar aracını park ediyor ama sabah geliyor, araçlarını bulmaya çalışıyorlar. Bazen kepçe ile ittiğimiz oluyor. Görünmüyor, araçlar belli olmuyor. Kar olmazsa olmaz. Kar demek su demek, kar demek hayat demek. Zorlanıyoruz ama şikayetçi değiliz. Kar esaret değil, berekettir." dedi.

        - "Arabaları bulmak mümkün değil"

        Vatandaşlardan Cengiz Çelik ise arabasını park ettiğini ancak bir buçuk metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle aracını bulamadığını söyledi.

        Belediye Başkanı Salih Turan'dan yardım istediğini anlatan Çelik, "Başkana 'Ben işe gidiyorum, arabayı bulamadım' dedim. 'Anahtarları bırak, biz buluruz dedi'. Başkan buldurmuş, çektirmişler daha sonra. Arabaları bulmak mümkün değil. Çok kar yağdı." diye konuştu.

        Aracının üstündeki karları temizleyen Gülcan Çelik ise "Kar yağışı nedeniyle arabamız kar altında kaldı. Yerini biraz zor bulduk." ifadelerini kullandı.

        Şaban Balta ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçları ve evlerinin çatısındaki karları temizlediklerini aktararak şöyle devam etti:

        "Bu yıla kadar uzun zamandır böyle yağmamıştı. Bir buçuk metreye yakın kar kalınlığı var. Aracımız karın altında kaldı. Çalışmalar devam ediyor. Evimizin üstünde çatılarda çökme tehlikesi olabilir. Malımızı, canımızı korumaya çalışıyoruz."

        Tuncay Şahin de araçlarının kar altında kaldığını kaydederek, "Biz alışkınız böyle kar manzaralarına ama dışarıdan gelenler biraz zorluk çekiyor. Arabalarımız karın altında. Bazı kişiler arabasını bulamıyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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