Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde Erol Koç, bir buçuk metreyi geçen kar kalınlığında yürümeye çalıştı.
Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.
Eşinin kaydettiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.