Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.

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