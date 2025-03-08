Kastamonulu muhtar yaptığı kar küreme aparatıyla köylerin yolunu açıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonulu muhtar İmdat Sezer, kendi imkanlarıyla yaptığı kar küreme aparatını traktörüne takarak köy yollarını açıyor.

Küre ilçesi Sarpun köyü muhtarı İmdat Sezer, çocukluğundan bu yana meraklı olduğu kar küreme bıçaklarını hobi olarak kendi imkanlarıyla yapıyor. Şu ana kadar 5 kar küreme aparatı yapan Sezer, kar yağdığında traktörüne bağladığı aparatla yolları temizliyor.

Arka arkaya bağladığı traktörlerle karlı yolları açarken çektiği videoları sosyal medyada paylaşan muhtar Sezer'in içerikleri yoğun ilgi gördü.

Sezer, AA muhabirine, çocukluğundan beri bu işlere meraklı olduğunu söyledi.

Küre Dağları üzerinde bulunan köylerine çok kar yağdığını dile getiren Sezer, "Bu bölgeye çok kar düşüyor. Benim de bu karları temizlemek çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocukluğumdan bu yana 'hızlıca yolları açalım' diye kar küreme aparatları yapıyorum. Bu kar küreme bıçaklarını kendi imkanlarımla yaptım. Evde kaynak makinemiz ve diğer alet edevatımız var." dedi.

Sezer, denemelerin ardından ilk kar bıçağını 18 yaşında yaptığını ifade ederek, "Deneme yanılma yöntemiyle birçok bıçak yaptım. Sonunda istediğim bıçakları yapmaya başladım. Şu anda 5 bıçağım var. Hangisi hangi yola uygunsa orada çalıştırıyorum. Kar çok olduğunda, 1,5 metrenin üzerine çıktığında tek traktörün gücü yetmiyor. Bu sefer de traktörleri arka arkaya bağlayıp yolu açıyoruz. Traktörle çok daha seri oluyor." diye konuştu.

- "Köyümü çok seviyorum"

Bu toprakları çok sevdiğini kaydeden Sezer, şöyle devam etti:

"Köyümü seviyorum, doğası bir başka güzel. Geçimimi köyümden sağlıyorum o yüzden köyümü terk etmedim. Burada yaşamayı seviyorum. Köylülerim de mağdur olmasın diye yolları açıyorum. Kendi köyümün yollarını açıyorum. Diğer muhtar arkadaşlarımız rica ederse onların köylerini de açıyorum. Kastamonu Özel İdare ekipleri canla başla çalışarak yolları açıyor. Biz de kendi mahallemizin yollarını açıyoruz. Devlet millet el ele verip çalışıyoruz."