Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sinan Dündar (26) idaresindeki 34 YT 4306 plakalı otomobil, Hanönü-Taşköprü kara yolunun Kornapa köyü mevkisinde köprünün bariyerlerine çarptı.
Kazada, Dündar olay yerinde hayatını kaybetti.
Dündar'ın cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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