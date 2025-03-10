Kastamonu'da emniyet teşkilatının filosuna 32 araç eklendi

Kastamonu'da hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 32 araç için teslim töreni düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, araçların alımında destek olanlara teşekkür etti.

Alınan araçlarla birlikte Kastamonu'nun huzuru için İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların daha iyi noktalara geleceğini belirten Dallı, "Büyükşehir olmayan 51 il içerisinde bir önceki yıla göre kişiye karşı işlenen suçlarda en fazla azalmayı sağlayan ilk 5 il içerisindeyiz. Bu gayretlerinden dolayı da arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise 32 araç ile birlikte araç filolarını güçlendirdiklerini belirtti.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünün, suç ve suçlulara karşı verdiği mücadelede yakaladığı yukarı yönlü ivmenin 2024 yılında da devam ettiğini anlatan Ay, şunları söyledi:

"Kastamonu Emniyeti bir önceki yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 12 oranında azalma gerçekleştirmiş, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 31'lere varan bir düşüş kaydetmiştir. Kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasında ise büyükşehir olmayan 51 il arasında en iyi konumda bulunan ilk 5 il arasına girmiştir. Suç ve suçluyla mücadelede halkımızın da desteğiyle daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Kastamonu'nun huzuru bizim gururumuzdur."

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından araçların anahtarları polis memurlarına teslim edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve polisler de katıldı.