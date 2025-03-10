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        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı

        Şehit Jandarma Er Şaban Yelken, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:45
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        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı
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        Şehit Jandarma Er Şaban Yelken, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Şırnak'ta 1977 yılında şehit olan Jandarma Er Şaban Yelken için Çaybaşı köyünde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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