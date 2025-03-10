Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta 1977 yılında şehit olan Jandarma Er Şaban Yelken için Çaybaşı köyünde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

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