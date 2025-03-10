Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde 13 Nisan 2024'te kıraathaneye gelen Murat K. bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'i yanında bulunan tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Murat K. savunmasında Muzaffer ve Adem Üstüner'i isteyerek öldürmediğini olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirterek beraatını talep etti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde amca ve yeğenini öldüren sanık, müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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