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        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde amca ve yeğenini öldüren sanık, müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:09
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        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde amca ve yeğenini öldüren sanık, müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Murat K. ile taraf avukatları katıldı.

        Murat K. savunmasında Muzaffer ve Adem Üstüner'i isteyerek öldürmediğini olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirterek beraatını talep etti.

        Sanığa, Muzaffer Üstüner'i "kasten öldürme" suçundan müebbet, Adem Üstüner'i "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, ruhsatsız silah kullanmaktan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

        Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde 13 Nisan 2024'te kıraathaneye gelen Murat K. bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'i yanında bulunan tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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