Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
Kastamonu'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde yapılan kontrollerde çakar lamba kullanan otomobil durduruldu.
Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira ile cam filmi olan araçları kullanmaktan 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.
Otomobil 30 gün trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.
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