Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira ile cam filmi olan araçları kullanmaktan 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde yapılan kontrollerde çakar lamba kullanan otomobil durduruldu.

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