Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

        Kastamonu'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
        ABONE OL

        Kastamonu'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde yapılan kontrollerde çakar lamba kullanan otomobil durduruldu.

        Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira ile cam filmi olan araçları kullanmaktan 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

        Otomobil 30 gün trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis...
        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis...
        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı
        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı
        Kastamonu'da emniyet teşkilatının filosuna 32 araç eklendi
        Kastamonu'da emniyet teşkilatının filosuna 32 araç eklendi
        Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıy...
        Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıy...
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personellerinden kadın pazarcılara ziya...
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personellerinden kadın pazarcılara ziya...
        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti