Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

112'den yardım istediklerini belirten Tabak, "Daha sonra köylülerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangın ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle birlikte yangını söndürdük. Yaklaşık 70 dekar arazide anız yangını, yaklaşık 1 dekar ormanlık alanda ise örtü yangını meydana geldi." dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevlik köyü yakınlarında bulunan çeltik tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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