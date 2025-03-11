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        Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlalarında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:34
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        Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlalarında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çevlik köyü yakınlarında bulunan çeltik tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

        Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

        112'den yardım istediklerini belirten Tabak, "Daha sonra köylülerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangın ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle birlikte yangını söndürdük. Yaklaşık 70 dekar arazide anız yangını, yaklaşık 1 dekar ormanlık alanda ise örtü yangını meydana geldi." dedi.

        Galeri
        Galeri

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