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        Hobi olarak başladığı judoda hedefi olimpiyat şampiyonluğu

        ÖZGÜR ALANTOR - Judoya hobi olarak başlayan milli sporcu Hilal Öztürk, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılıp altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:07
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        Hobi olarak başladığı judoda hedefi olimpiyat şampiyonluğu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Judoya hobi olarak başlayan milli sporcu Hilal Öztürk, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılıp altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını sıralamada kaybeden 23 yaşındaki milli judocu, Los Angeles 2028 için hazırlıklarına Kastamonu'da başladı.

        Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren 22 kadın ve 22 erkek judocudan oluşan milli takım, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor.

        Kota maçları kapsamında şu ana kadar iki organizasyona katılan milli takım, Avusturya'da düzenlenecek Grand Prix ile Karadağ'daki Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

        - Beden eğitimi dersinde judoyla tanıştı

        Hilal Öztürk, AA muhabirine 13 yıldır judo sporu ile ilgilendiğini söyledi.

        Judo ile tesadüfen tanıştığını dile getiren genç sporcu, "Beden eğitimi dersinde judo antrenörleri dersimize geldi. Bize judoyu anlattılar. Orada judo ile tanıştım. Hobi olarak başlamıştım, bu kadar ilerleteceğimi düşünmüyordum ama buralara kadar geldim." dedi.

        Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden Hilal, "İki kez Avrupa şampiyonluğum, büyükler dünya üçüncülüğüm, çeşitli uluslararası şampiyonalarda derecelerim var. Türkiye'de de çok sayıda derecem bulunuyor." diye konuştu.

        Hedeflerinin olduğunu dile getiren milli judocu, "2024 yılında Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldım ama sıkletimde bir sporcu daha vardı ve o benden birkaç sıra daha önde olduğu için o gitti. Hedefim Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah altın madalya kazanacağım. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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