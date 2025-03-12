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        Kastamonu'nun ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Cide, Taşköprü, İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:56
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        Kastamonu'nun ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, Cide, Taşköprü, İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Mithat Boyner Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Nurşen Yalçın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Programda, İstiklal Kahramanları konulu tiyatro gösteri ve Mehmet Akif'e dair video gösterimi yapıldı.

        Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Taşköprü

        Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, oratoryo gösterileri sahnelendi.

        İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı güzel okuma Yarışması"nda birinci olan Muzafferettin Gazi İlkokulu öğrencisi Miray Güngör ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Şeyma Ballı'ya ödül verildi.

        Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baştaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        - Hanönü

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulunda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ufuk Yaman'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler hazırlamış oldukları gösterileri sundu.

        Programda farklı dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından verildi.

        - Cide

        Cide Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu tarafından Cide Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine yer verildi.

        Programa Kaymakam Murat Güneş, Belediye Başkanı Necdet Demir, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - İhsangazi

        İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Ortaokulu Müdürü Seniha Ardıç Tüfenkçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        "Mehmet Akif" oratoryosu, Mehmet Akif'in hayatının video gösterimi ile devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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