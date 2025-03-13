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        Taşköprü'de engelli bireyler ve aileler iftar çadırında bir araya geldi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:45
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        Taşköprü'de engelli bireyler ve aileler iftar çadırında bir araya geldi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa, Kaymakam Abdullah Demirdağ, eşi Betül Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, eşi Nebahat Arslan ve kurum amirleri katıldı.

        Yapılan duanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.

        Kaymakam Abdullah Demirdağ, konuşmasında "Bizler sizlerin enerjisi ve gücü ile hayata her zaman birlikte 1-0 önde başlıyoruz. Sizlerin azmi sizlerin sevgisi dünyanın en güzel karesi oluyor. Bizler ile bu akşam birlikte olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

        Başkan Arslan ise engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının önemine vurgu yaparak, "En büyük engel sevgisizliktir. Biz, sevginin gücüyle her engeli birlikte aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Engelli bireylerin ve ailelerinin, toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirten Başkan Arslan, bu anlamlı gecede onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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