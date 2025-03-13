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        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Derdiyok'tan Vali Dallı'ya ziyaret

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:49
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        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Derdiyok'tan Vali Dallı'ya ziyaret
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        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Beraberindeki heyet ile birlikte Vali Dallı'ya ziyarette bulunan Derdiyok, müdürlüğün faaliyetleri, sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri konularında Dallı'ya bilgi verdi.

        Vali Dallı, sağlık personelinin Kastamonu'nun sağlığı için büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını ifade ederek, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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