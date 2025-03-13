Kastamonu İl Sağlık Müdürü Derdiyok'tan Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile birlikte Vali Dallı'ya ziyarette bulunan Derdiyok, müdürlüğün faaliyetleri, sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri konularında Dallı'ya bilgi verdi.

Vali Dallı, sağlık personelinin Kastamonu'nun sağlığı için büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını ifade ederek, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.