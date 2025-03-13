Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da çalışmalarını sürdürüyor

Erkek Boks Milli Takımı, nisan ayında yurt dışında düzenlenecek çeşitli turnuvalar için Kastamonu'da düzenlenen kampta hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 40 sporcu bulunuyor.

Milli takım antrenörü Altar Kalkışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk kampını yaptıklarını belirtti.

Erkek Boks Milli Takımı'nın bir bölümünün de Erzurum'da kamp yaptığını ifade eden Kalkışım, "Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte artık hedefler daha yüksek. Kadroyu çok geniş tutmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın kadrosunu hazırlamak. Burada rekabet ortamı yaratıp kaliteyi yukarı çıkarmak istiyoruz. Türk boksunun hak ettiği marka değerini elde edebilmemiz için kadroyu geniş tutup bunların içinde olimpiyat kadrosunu tespit edeceğiz." dedi.

Kampın ardından Finlandiya, Almanya, Azerbaycan ve Litvanya'da düzenlenecek turnuvalara katılacaklarını ifade eden Kalkışım, yurt dışındaki tüm turnuvalara katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Her sıklette alternatiflerinin olduğunu belirten Kalkışım, "Başkanımız Suat Hekimoğlu öncülüğünde dünyanın neresinde boks varsa boksör varsa biz de orada olacağız. Hangi turnuva varsa kadınlarda da katılacağız. Burada derece yapmayan sporcumuz da var. Gününde olmuyorlar, hazırlıksız oluyorlar kaybediyorlar. Kamptan daha ziyade yurt dışındaki turnuvalardaki performanslarına göre değerlendirme yapacağız. Türk boksu kadınlarda çok iyi. Ben inanıyorum çok madalya gelecek. İnşallah erkek boksunda da hak ettiğimiz yerde olacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kampa 17 Mart'ta ara vereceklerini anlatan Kalkışım, 8 günlük aranın ardından Erzurum'daki takımla birlikte Kastamonu'da kamplarını sürdüreceklerini kaydetti.