AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kastamonu'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Bugün birtakım adımlar var. Ya terörsüz Türkiye olacak ya olacak. Ya terörden kurtulacağız ya kurtulacağız. Ya terörü kurutacağız ya kurutacağız. Başka çaresi yok." dedi.

Yavuz, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı Geleneksel İftar Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Yavuz, "Hakikaten ülkemiz güzel, Kastamonu güzel ama bu güzellikleri elimizden almak isteyen içte dışta birçok kitle de var, cenah da var. Nedir mesele? Meselenin aslı şudur. Dünyada kurulu bir sömürü düzeni var. Bu sömürü düzenine çomak sokmak isteyen kim varsa onu yok etmek istiyorlar. Biz de var olduğumuz sürece, hayatta olduğumuz sürece, canlarımız bedende olduğu sürece kurulu sömürü düzenini yıkmak için uğraş vereceğiz. O kurulu sömürü düzenine çanak tutan ve onların değirmenine su taşıyan kim varsa hep karşımızda olacak çünkü bu ülke bizim, Kastamonu bizim, Ankara bizim, Sakarya bizim, Türkiye bizim." diye konuştu.

"Türkiye'yi yaşanılamaz bir hale sokmaya kimsenin hakkı yok." diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Terör faaliyeti içerisinde kin kusmaya, canilik yapmaya kimsenin hakkı yok. Bugün coğrafyamız birtakım zorluklar içerisinde, dünya da. İşte hedef şu 'Aman ha güçlü bir medeniyet ortaya çıkmasın ve bizim kurulu sömürü düzenimize kimse çomak sokmasın.' Ama biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Biz 'dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Biz Şimon Peres'in yüzüne karşı ve İsrail'in yüzüne karşı 'siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz, siz zalimin ta kendisisiniz demeye devam edeceğiz. Ve biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Kimse olmasa bile Filistinlilerin, Gazzelilerin, kimsesizlerin, mağdurların yanında olmaya, Allah'ın izniyle devam edeceğiz' ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla var gücümüzle milletimize, hizmetkarlık etmeye devam edeceğiz."