Öğretmenin minik öğrencilerden kurduğu takım hentbolda 2. Lig'e yükseldi

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Candarbey Spor Kulübü Kurucu Başkanı Esin Demirbaş Kerim'in derslerine girdiği öğrencilerden kurduğu takım, Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Lig'e yükseldi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kerim, geçmiş yıllarda çalıştığı okullardaki öğrencilerden hentbol takımı oluşturdu. İlk olarak mini minilerde mücadele etmeye başlayan öğrencilerinin daha çok turnuvaya katılabilmesi için eşi Erçin Kerim ile birlikte Candarbey Spor Kulübünü kuran Kerim'in takımı 2. Lig'de mücadele etmeye başladı.

Esin Demirbaş Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptığı söyledi.

Kulübün başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Kerim, "Yaklaşık 8 yıl önce şu anda 15-16 yaşlarında olan öğrencilerimin dersine girdiğimde onlara hentboldan bahsettim. Hepsi severek katılmak istediler. İlkokul 2'de aldığım sporcular bugün 9. sınıf öğrencisi. O zamanlar daha çok küçüktüler, çalışarak bugünlere kadar geldik." dedi.

Kulübü eşiyle birlikte kurduklarını dile getiren Kerim, "Eşim de kulüpte başantrenörlük yapıyor. Gönüllü antrenörlerimiz var. Bizim amacımız gönüllü eğitimcilerle beraber tüm çocuklara bir fırsat vermek. En önemlisi ücretsiz eşit şekilde herkesin spora ulaşabilmesini sağlamak. Önemli olan sporcular yetiştirmek ve onların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayıp iyi yerlerde görmek." diye konuştu.

Kapılarının herkese açık olduğunu anlatan Kerim, şunları kaydetti:

"Bireylerin dezavantajlı olup olmamasına hassasiyet göstermedik. Bizim en önemli kriterimiz spor yapmak isteyen çocuklara ücretsiz bu fırsatı sunabilmekti. Bizim çocuklarımız arasında bedensel, sosyal, zihinsel dezavantajlı çocuklarımız da var ama hiç dezavantajı olmayanlar da var. Bir yetenek taraması yapmadık. Kendi emeklerimizle çocukları bir yerden alıp bir yer getirdik. Kimler oynamak istiyorsa herkese belli maçlarda görev verdik. Herkes sahaya çıktı. Bizim kulübümüzde herkes forma giyiyor."

- "Amacımız daha çok çocuğa fırsat verip kadroya sokabilmek"