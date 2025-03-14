Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu merkezli İstanbul ve Sinop illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

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