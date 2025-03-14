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        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:23
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        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı
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        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu merkezli İstanbul ve Sinop illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

        Olayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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