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        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinde ilkyardım tatbikatı yapıldı

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde UMKE ekiplerince yapılan ilkyardım tatbikatı gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:54
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        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinde ilkyardım tatbikatı yapıldı
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        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde UMKE ekiplerince yapılan ilkyardım tatbikatı gerçeğini aratmadı.

        Senaryo gereği, bölgeye kayak yapmak için gelen bir kişinin zirve noktasında kalbi durdu.

        İhbar üzerine bölgede ulaşan UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yurduntepe Kayak Merkezi'nde bulunan cihaz ile hastanın kalbinin yeniden çalışması için şok yaptı.

        Kayaklı sedyeye alınan hasta, 2 UMKE personeli tarafından kayak yaparak ambulansın bulunduğu noktaya indirilirken, bir personel de bu sırada kalp masajına devam etti. Pist boyunca devam edilen müdahale ile vatandaşlarda farkındalık oluşması hedefleniyor.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, tatbikatı yakından takip ettiğini söyledi.

        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri olarak bir ilkyardım tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Derdiyok, "Kayak tesisimizin zirvesinde bir misafirimizin kalbinin durmasına bağlı olarak ilkyardım ihtiyacı oluştu. UMKE ekipleri olarak hastamızın oluşan ilkyardım ihtiyacını zirvede yapmamız gerekiyordu. Burada arkadaşlarımız hem ilk yardımın önemi, hem kalp masajının durmadan devam etmesi için çalışmalarını yaptılar." dedi.

        İlk yardım konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak istediklerini vurgulayan Derdiyok, şunları kaydetti:

        "Hem kalp masajı hem de otomatik şok cihazının önemini anlatmak istedik. İlkyardım ihtiyacı her yerde oluşabilmekte. Süreç ne kadar kısa olursa o kadar iyi. O nedenle Sayın Valimiz Meftun Dallı'nın talimatları ile ilimizdeki kayak tesislerinde ilkyardım ekiplerini kurduk. Çünkü ilk yardımın ilk 10 dakikası çok önemli. Bu konuda sadece UMKE değil kayak merkezi ve turistik tesislerde çalışanlara da ilkyardım eğitimleri veriyoruz. Oluşabilecek komplikasyonları kısa sürede önlemek istiyoruz."

        Derdiyok, özel idare tarafından Yurduntepe Kayak Merkezine otomatik şok cihazı alındığını anımsatarak, "Kastamonu Yuruduntepe Kayak Merkezinde ASELSAN tarafından üretilen yerli bir şok cihazı alındı. İlk kez bir kayak merkezine böyle bir şok cihazı kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

        UMKE ekiplerinin kayak yaparak hastayı aşağıya indirdiğini anlatan Derdiyok, "Kastamonu ili coğrafya olarak bir çok farklı alanda turistik tesisleri olan bir yer. UMKE ekiplerimiz aynı anda kayak yapabilecek eğitim ve ekipmanları olduğu gibi, bazen denizde, bazen de sel felaketinde olaylara müdahale edebilecek yeteneğe sahip. Bugün de özel kayak eğitimi alan ekibimiz kayak yaparken kalp masajı ve şok cihazını kullandığını gördük." dedi.

        Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya ise Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Yurduntepe Kayak Merkezi'nde vatandaşların en iyi şekilde spor yapması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kayak sporu aşırı performans gerektiren spor olduğundan sağlık ve güvenlik önlemlerinin de en iyi şekilde olması gerekiyor. Tesisimize ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen kalp şok cihazı aldık. Hava limanlarından sonra ilk kez bir kayak merkezi olarak biz aldık bu cihazı. UMKE ekipleri tarafından personelimize bu konuda eğitim verildi ve şok cihazımız hizmete girdi. Yurduntepe'de güvendesiniz diyoruz."şeklinde konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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