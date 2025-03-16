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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:45
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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Recep Topcu'nun (74) kullandığı traktör, Ekincik köyü mevkisinde devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Topcu'nun öldüğünü belirledi.

        Topcu'nun cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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