Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Topcu'nun (74) kullandığı traktör, Ekincik köyü mevkisinde devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Topcu'nun öldüğünü belirledi.
Topcu'nun cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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