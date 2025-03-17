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        Cide Müftülüğü tarafından iftar programı düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Müftülük tarafından, "İyilik Haftası" ve "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:29
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        Cide Müftülüğü tarafından iftar programı düzenlendi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Müftülük tarafından, "İyilik Haftası" ve "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar programı düzenlendi.

        Merkez Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programında, yetim ve öksüz çocuklar ile aileler bir araya geldi.

        Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, programa katılan misafirlere ve emeği geçen personele teşekkür ederek, "Bu mübarek ayda yetim ve öksüz kardeşlerimizle bir araya gelmek, onlarla iftar sofrasını paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

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