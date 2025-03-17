Kastamonu'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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