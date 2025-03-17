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        Kastamonu'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:39
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        Kastamonu'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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