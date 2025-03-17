Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü

Kontrol altına alınan yangında Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evler ile 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evlere sıçradı.

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