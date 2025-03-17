Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evlere sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evler ile 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü.
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