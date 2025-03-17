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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:02
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evlere sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evler ile 6 ahır ve 9 samanlık zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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