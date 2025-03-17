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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık, 2 ambar zarar gördü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:43
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık, 2 ambar zarar gördü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılmaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evlere sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evler ile 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar zarar gördü.

        Bozarmut köyü muhtarı Nuh Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

        Çarşıda olduğunu ve yangını haber alınca köye geldiğini ifade eden Tekin, "Gelinceye kadar bu hale geldi. Nasıl başladığını bilmiyorum. Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin çalışması sürüyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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