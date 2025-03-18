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        AK Parti Milletvekili Ekmekci, Tosya'yı ziyaret etti

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Tosya'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 05:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 05:05
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        AK Parti Milletvekili Ekmekci, Tosya'yı ziyaret etti
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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Tosya’da bir dizi ziyarette bulundu.

        Ekmekci, ilk olarak 2005 yılında Van'da şehit düşen polis memuru Erhan Yüksel’in babası Hasan Yüksel’i evinde ziyaret etti.

        Milletvekili Ekmekci, daha sonra, mahallelerde bulunan Tosya'ya has taş fırında keşkek pişiren vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti Tosya İlçe Teşkilatının özel bir tesiste verdiği iftar programına da katılan Ekmekci, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayının 17. gününde oruçlarını Tosya'da teşkilatlarıyla beraber açtıklarını söyledi.

        Emeği geçen herkese teşekkür eden Ekmekci, şunları kaydetti:

        "Tosya’mıza geldiğimizde öncelikle şehidimizin babasını ziyaret ettik. Yarın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü olması hasebiyle amcamızı da alıp iftara beraber geldik. Tosya’da bir gelenek haline gelmiş olan ve mahallelerde bulunan fırınlardaki keşkeğin pişirilmesine şahitlik ettik. Orada mahalleli hanımlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Güzel vakit geçirdik. İnşallah bayram sonrası tekrar, fırında beraber keşkek yapmak için sözleştik. İnşallah programlarımız, bayramdan sonra da devam edecek Tosya'da."

        AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır ise yaptığı konuşmada, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayında hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerde, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar ve partililer de yer aldı.

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