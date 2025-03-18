Kastamonu'da şehit ailesine ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi.

Valilik İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda 24 Nisan 2021'de Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve 9 Mayıs 2021'de şehit olan Murat Nar'ın annesi Nezahet Nar ile 17 Ekim 2019'da Suriye Barış Pınarı harekatında terör örgütü saldırısı nedeniyle sağ bacağını kaybeden gazi Emrah Demirci için "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kahramanların aziz hatırasını yaşatmak ve fedakarlıklarını taçlandırmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını şükranla ve minnetle andıklarını ifade eden Dallı, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele eden, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen nice kahramanlar yetiştirmiş büyük milletiz. Bugün de onların hatırasına sahip çıkıyor, kahramanlıklarını şükranla, minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası sadece ailelerinin değil, milletimizin ortak emanetidir. Devletimiz daima onların yanındadır ve her zaman da yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün burada sadece bir madalya takdim etmiyoruz. Kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ve bağlılığı bir kez daha tüm cihana ilan ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle kahraman gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Allah bizi onların emanetlerine sahip çıkmaktan bir an bile geri bırakmasın."

Konuşmanın ardından Vali Dallı tarafından Nezahet Nar ve Emrah Demirci'ye madalya ile beratları teslim edildi.

Programa, Garnizon Komutanı Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Bayram Aktaş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile gaziler katıldı.