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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:58
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Bölgede bir süredir etkili olan sıcak hava dün itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece saatlerinde kent merkezi ile şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde karın etkisini yitirmesiyle soğuk hava hakim oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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