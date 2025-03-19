Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede bir süredir etkili olan sıcak hava dün itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece saatlerinde kent merkezi ile şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde karın etkisini yitirmesiyle soğuk hava hakim oluyor.
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