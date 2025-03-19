Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Gece saatlerinde kent merkezi ile şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede bir süredir etkili olan sıcak hava dün itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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