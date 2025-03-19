İhsangazi'de gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.
İhsangazi Kadın Kooperatifinde, İhsangazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakamı Erkan Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Programa Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gaziler ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.
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