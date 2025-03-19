İhsangazi'de gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Programa Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gaziler ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

İhsangazi Kadın Kooperatifinde, İhsangazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakamı Erkan Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

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