Cide'de Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik iftar düzenlendi

İftar programında, minik öğrenciler ve aileleri, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Müftülükten yapılan açıklamada, iftar programının Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyasına dönüştüğü belirtildi.

Cideİlçe Müftülüğü tarafından "İyilik Haftası" kapsamında Merkez Kız Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu öğrencileri ve ailelerine iftar düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.