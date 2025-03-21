Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi

"Umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler uygulaması" kapsamındaki denetimlerde, bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bazı kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.

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