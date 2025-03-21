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        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:35
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        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bazı kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.

        "Umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler uygulaması" kapsamındaki denetimlerde, bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

        Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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