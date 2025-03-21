Kastamonu Tüketici Hakem Heyetinden Vali Dallı'ya ziyaret

Ticaret İl Müdürü ve Heyet Başkanı İbrahim İriş başkanlığındaki heyeti makamında kabul eden Dallı, heyetin haftasını kutlayarak heyet çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.