Vali Dallı, özel bireylerle bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bireylerle bir araya geldi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, beraberinde özel bireyler ve aileleriyle birlikte Dallı'yı ziyaret etti. Misafirleriyle yakından ilgilenen Dallı, ziyaretçileriyle sohbet ederek günün anısına kendileriyle fotoğraf çektirdi.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, her bir özel bireyin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak bugünün farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Başkan Boyraz ise down sendromluların, hayatlarının en kıymetli melekleri olduğuna işaret ederek, "Özel bireylerimizin sevgi ve eğitim ile başaramayacakları hiçbir zorluk yoktur. Her zaman destekleriyle bizlerin yanında olan Sayın Valimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.