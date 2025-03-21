Tosya'da 15 bin adet fidan dağıtıldı.

–Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 5 bin adet elma fidanı, 5 bin adet erik fidanı, 2 bin 500 adet badem fidanı ve 2 bin 500 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 15 bin adet meyve fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve yetkililerin de hazır bulunduğu fidan dağıtımına, vatandaşlar büyük ilgi gösterince dağıtım çok kısa sürede tamamlandı.