Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da 15 bin adet fidan dağıtıldı.

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da 15 bin adet fidan dağıtıldı.
        ABONE OL

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 5 bin adet elma fidanı, 5 bin adet erik fidanı, 2 bin 500 adet badem fidanı ve 2 bin 500 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 15 bin adet meyve fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve yetkililerin de hazır bulunduğu fidan dağıtımına, vatandaşlar büyük ilgi gösterince dağıtım çok kısa sürede tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan turna doğaya salındı
        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan turna doğaya salındı
        Hanönü'de Orman Haftasında Fidan Dağıtımı Yapıldı
        Hanönü'de Orman Haftasında Fidan Dağıtımı Yapıldı
        Vali Dallı, özel bireylerle bir araya geldi
        Vali Dallı, özel bireylerle bir araya geldi
        Kastamonu Tüketici Hakem Heyetinden Vali Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu Tüketici Hakem Heyetinden Vali Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi
        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi
        Kastamonu'da "özel bireyler" her akşam iftarda bir araya geliyor
        Kastamonu'da "özel bireyler" her akşam iftarda bir araya geliyor