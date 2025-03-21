Hanönü'de Orman Haftasında Fidan Dağıtımı Yapıldı

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 500 badem, 300 sedir, 100 yabani elma,100 erik ve 50 ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe merkezinde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Camisi önünde yapılan fidan dağıtımı vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar aldıkları fidanları toprakla buluşturmak için evlerine götürdü.

Hanönü'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı yapıldı.

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