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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan turna doğaya salındı

        Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen turna, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:58
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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan turna doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen turna, doğaya bırakıldı.

        Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

        Yapılan muayene sonucunda kanadında zedelenme olduğu belirlenen turna, gerekli tıbbi müdahalelerin ardından sıvı ve gıda takviyesi ile beslendi.

        Tedavi süreci başarıyla tamamlanan turna, doğal yaşam alanına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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