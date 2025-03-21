Bozkurt Esnaf Kefalet Kooperatifi mali kongresini yaptı

Eski Kaymakamlık binası salonunda yapılan toplantıda, divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu’nun yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılına ait mali genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.