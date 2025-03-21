Bozkurt Esnaf Kefalet Kooperatifi mali kongresini yaptı
Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılına ait mali genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılına ait mali genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Eski Kaymakamlık binası salonunda yapılan toplantıda, divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu’nun yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmasını yapan kooperatif başkanı Hüseyin Çakır, kooperatifin çalışmaları hakkında üyelere bilgiler aktardı.
Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildikten sonra 2025-2026 yılı tahmini bütçesi oylanarak kabul edildi.
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