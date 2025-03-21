Cide'de fidan dağıtımı gerçekleştirildi

Cide Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Cide Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde bin 500 fidan dağıtıldı.

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