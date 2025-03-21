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        Kastamonu'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:58
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 2, Bozkurt'ta 9, Devrekani ve İhsangazi'de 5'er, İnebolu'da 8, Taşköprü ve Küre'de 6'şar olmak üzere 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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