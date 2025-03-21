Kastamonu'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 2, Bozkurt'ta 9, Devrekani ve İhsangazi'de 5'er, İnebolu'da 8, Taşköprü ve Küre'de 6'şar olmak üzere 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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