Kastamonu'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 2, Bozkurt'ta 9, Devrekani ve İhsangazi'de 5'er, İnebolu'da 8, Taşköprü ve Küre'de 6'şar olmak üzere 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

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